Кілька тижнів тому наставник Лечче Лука Готті скаржився на закон Мерфі, під вплив якого його команда потрапила в матчі з Міланом (0:3). "Ми пропустили в першій же атаці, а коли самі отримали чудову нагоду забити, не змогли її реалізувати. І відразу ж отримали другий гол!", – скаржився він. У Римі з Міланом сталося те ж саме: команда Стефано Піолі пропустила швидкий м'яч, мала чудовий шанс зрівняти рахунок (Лофтус-Чік влучив у поперечину після відскоку м'яча від газону), і відразу після цього пропустила другий.

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Де Россі обрав стратегію зіграти по рахунку – її диктувала дискваліфікація Крістанте, через яку в опорній зоні з'явився опорник руйнівного плану Едоардо Бове. Тому свій перший м'яч Рома забила в рідкісній позиційній атаці, а другий – у такій же рідкісній швидкій атаці. У першому випадку Пеллегріні пробив у штангу, і Манчіні опинився першим на добиванні (Джанлука забив у квітні вже третій м'яч). Він присвятив цей гол померлому Маттії Джані – форварду аматорської команди Кастельфіорентино. Цей 26-річний хлопець був родичем бойфренда сестри Манчіні, з яким один із віце-капітанів Роми близько дружив.

У другому випадку Пеллегріні довгою діагоналлю запустив уперед Лукаку, який, шкодячи власному здоров'ю, протягнув м'яч до штрафного Мілана і, незважаючи на неточний пас, взяв участь у гольовій атаці – Дибала вичавив із цього моменту максимум, пробивши впритул зі штангою. Одразу після цього епізоду Ромелу попросив заміну.

Так Рома повела із загальним рахунком 3:0, але через водночас суперечливий і безглуздий фол Челіка проти Леау в центрі поля залишилася в меншості. Турецький правий захисник справді підкотився під Рафаела ззаду і зачепив його, але цей фол безумовно не був грубим. У таких випадках картку заведено називати "прикордонною", "помаранчевою" – Шимон Марциняк дістав із кишені червону. Зрозуміло, чому під кінець тайму Де Россі зняв Пауло Дибалу з гри: за переваги в три м'ячі тренер "джаллороссі" міг дозволити собі обійтися без головного креативщика.

Після перерви господарям навіть не довелося сушити гру. Припущу, що Мілан мав намір забити перший м'яч якомога швидше. Коли ж стало очевидним, що у команди Піолі немає навіть моментів біля воріт Свілара, гравці "россонері" опустили руки – гостьова команда стала пропускати від Роми контратаку за контратакою. Їхнє щастя, що ці випади нічим не обернулися.

Гол Габбії у кінці зустрічі, який підключився на розіграш стандарту, вже ні на що не впливав.

Після нічиєї з Сассуоло (3:3) Стефано Піолі виправдовувався за цей результат тим, що готував свою команду до матчу-відповіді з Ромою в Лізі Європи. Що ж у такому разі справи Мілана йдуть ще гірше, ніж здається на перший погляд. Попереду у "россонері" – міланське дербі.

Рома повторить минулорічний півфінал Ліги Європи. Суперником "джаллороссі" на наступній стадії турніру стане новоспечений чемпіон Німеччини Байєр.