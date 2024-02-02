Президент Барселоны и один из ярых сторонников Суперлиги Жоан Лапорта раскрыл список команд, которые готовы играть в новом турнире.

"Кроме Барсы и Реала, были бы итальянцы: Интер, Милан, Наполи и Рома. Также французские команды, такие как Марсель, и три португальские команды: Спортинг, Бенфика и Порту, которые бы с удовольствием приехали. И есть голландские команды (Аякс, Фейеноорд и ПСВ) и бельгийские Брюгге и Андерлехт, конкуренция из 16 команд была бы лучше", – отмечает президент Барселоны.

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Лапорта считает, что англичане со временем выйдут в Суперлигу.

"На первом этапе у нас будет европейский турнир, который будет конкурировать с Премьер-лигой. Я не думаю, что англичане согласятся прийти сразу, и мы хотим, чтобы они присоединились к нам, и провели много переговоров с Ливерпулем, Манчестером Юнайтед, Челси и Тоттенхэмом. Все эти клубы, некоторые из которых сейчас продаются, заинтересованы", – цитирует функционера uk.finance.

Напомним, что в декабре 2023 года европейский суд признал, что УЕФА и ФИФА не могут препятствовать созданию нового турнира. Организаторы Суперлиги сразу представили новый проект, пообещав клубам 100 миллионов евро гонорара только за участие.

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