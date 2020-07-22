Рома представила "горячую" форму на следующий сезон

Рома стала очередным клубом, который показал свою обновленную форму.

Презентация была опубликована в официальном Twitter римского клуба.

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Дизайнеры решили добавить к привычному красного гамму горячих цветов – оранжевый и желтый. Три вертикальные полосы таких оттенков появятся в грудной части футболки. Шорты останутся красными.

Добавим, что Рома занимает шестую строчку Серии А после 34 туров, также команда Паулу Фонсеки продолжает борьбу в Лиге Европы.

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