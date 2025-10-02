Рома получила очень приятную новость для своего финансового отдела.

Римский клуб согласовал окончательное расторжение контракта с бывшим тренером Даниэле Де Росси, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Легенда "волков" экстренно возглавил команду в январе 2024 года, а в июне получил полноценное соглашение до лета 2027-го. Впрочем, руководство Ромы оказалось крайне нетерпеливым. Де Росси уволили всего после 4 матчей первого полноценного сезона. Клуб продолжал выплачивать зарплату экс-тренеру Довбика, но теперь стороны достигли компромисса. Это решение позволит Роме сэкономить около 4 млн евро.

Параллельно Де Росси начали сватать на тренерский мостик Торино и Монцы. В последнее время 42-летний специалист исполнял роль президента скромного Остиамаре (Серия D), где делал свои первые футбольные шаги.

