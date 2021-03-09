Рома примет донецкий Шахтер 11 марта в первом поединке 1/8 финала ЛЕ 2020/21. Какой прогноз на матч и кому отдают предпочтение букмекеры, разобрался "Футбол 24".

Встреча против старых знакомых – Генрих Мхитарян и Паулу Фонсека в свое время успешно защищали цвета Шахтера, выиграв в составе "оранжево-черных" ряд трофеев. Матч, как и онлайн трансляция Рома – Шахтер на "Футбол 24", стартует 11 марта в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на Стадио Олимпико в Вечном городе.

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Специалисты William Hill отдают предпочтение именно римской команде. Коэффициент на победу "джалоросси" составляет 1.60, тогда как потенциальный триумф Шахтера оценивается в 5.50. На ничью ставят 4.00. Команду Паулу Фонсеки считают фаворитом и на выход в 1/4 финала – коэффициент на это 1.44 против 2.62 у "горняков".

BWin оперирует похожими цифрами. Домашняя победа Ромы оценивается в 1.62, виктория "горняков" – 5.25. Коэффициент ничейного результата – 3.80. Фаворитом на выход в следующую стадию тоже считают "волков" – только 1.45 против 2.55 у Шахтера.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы Рома уверенно прошла Брагу – еще одну бывшую команду Паулу Фонсеки (5:1 по сумме двух матчей). Подопечные Луиша Каштру сломили сопротивление Маккаби Тель-Авив (2:0 в Израиле, 1:0 в Киеве).

Заметим, Шахтер и Рома встречались уже 6 раз. Пока что преимущество на стороне "горняков" – 4 победы против двух. Ответный матч в Украине состоится 18 марта, начало в 19:55.

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