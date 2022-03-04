"Волки" тоже не остались в стороне от военного нападения россиян на Украину.

Игроки Ромы выйдут на субботний матч с Аталантой в специальных футболках, на которых будет нанесен украинское знамя в форме сердца, сообщает официальный сайт клуба.

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Так "волки" присоединились к акции UNHCR – Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Римляне уже передали 2000 единиц зимней одежды для новорожденных и еще 1000 детей младшего возраста. Также все футболки с матча против Аталанты будут выставлены на аукцион, а средства будут направлены на помощь юным беженцам из Украины.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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