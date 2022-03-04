"Вовки" теж не залишились осторонь воєнного нападу росіян на Україну.

Гравці Роми вийдуть на суботній матч з Аталантою у спеціальних футболках, на яких буде нанесений український прапор у формі серця, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Так "вовки" приєднались до акції UNHCR – Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Римляни вже передали 2000 одиниць зимового одягу для новонароджених та ще 1000 для дітей молодшого віку. Також усі футболки з матчу проти Аталанти будуть виставлені на аукціон, а кошти будуть направлені на допомогу юним біженцям з України.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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