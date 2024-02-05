Тиждень тому Кальярі не зумів вшанувати свою головну клубну легенду Джіджі Ріву після його смерті – сарди поступилися вдома Торіно. Напередодні цього матчу стало відомо про смерть Джакомо Лозі, капітана Роми 60-х, який піднімав над головою перший в історії клубу єврокубок – Кубок Ярмарків. Рома вшанувала його пам'ять сповна – Кальярі був розгромлений з рахунком 4:0.

Рома двічі принижувала Лозі, який володів унікальним талантом – заради команди просив милостиню і забивав із травмою

На початку гри Лоренцо Пеллегріні змінив бутси – схоже, він неправильно підібрав шипи. Це не завадило йому забити вже на другій хвилині зустрічі. Свою гольову передачу на Дибалу капітан Роми оформляв уже в новому взутті. Між двома цими моментами Крістанте встиг пробачити Кальярі – один із віце-капітанів команди влучив у штангу. Якщо в перших двох матчах Де Россі на чолі "джаллороссі" – з Вероною та Салернітаною – гравці римлян намагалися грати в комбінаційний футбол, то в матчі з Кальярі вони справді в нього грали.

Господарі задали високий темп гри і змогли підтримувати його всю зустріч, чого під керівництвом Жозе Моурінью раніше ніколи не траплялося. Кажуть, "особливий" образився на своїх колишніх підопічних і навіть залишив у Тригорії кільце, яке команда подарувала йому на честь перемоги в Лізі конференцій. Але, об'єктивно кажучи, після його відходу Рома стала грати набагато симпатичніше.

Третій гол господарі провели з пенальті – Петанья занадто високо підняв руку у своєму штрафному майданчику та спіймав м'яч, який летів у площину воріт. Коли Дибала впевнено виконав вирок, Де Россі здійснив низку замін – думаю, в той момент тренер Роми вже почав думати про наступний матч з Інтером. Саме ця зустріч після трьох стартових перемог на чолі команди стане для Даніелле справжнім іспитом. Хоча розгромна перемога над Клаудіо Раньєрі для нього – теж серйозна подія.

Четвертий гол Діна Хьойсена головою після розіграшу кутового став для господарів приємним бонусом. В цей день Рома не могла полишити поле без голу центрального захисника...