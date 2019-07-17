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Рома подписала центрбэка сборной Италии Манчини

20:14 61 Читати українською
Рома подписала центрбэка сборной Италии Манчини
Джанлука Манчини / ФК Рома

Защитник Джанлука Манчини сменил бергамскую Аталанту на столичную Рому.

"Волки" оформили аренду на год защитника, сообщает официальный сайт Ромы.

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Соглашением с Аталантой предусмотрен обязательный пункт выкупа Манчини через год за 13 млн евро. Опция активируется автоматически, если центрбэк избежит травм. Аренда воспитанника Перуджи обойдется римлянам в 2 млн евро. Контракт Манчини будет действовать до лета 2024 года.

В сезоне 2018/19 Джанлука Манчини провел 30 матчей в Серии А, в которых забил 5 мячей и помог бергамаскам завершить чемпионат на сенсационном 3-м месте.

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