Провінціали в Лізі чемпіонів – історичний успіх Аталанти

В наступному сезоні Аталанта вперше у своїй історії зіграє в Лізі чемпіонів. Грандіозний успіх для скромного клубу став результатом злагодженої і самовідданої роботи футболістів, тренерського штабу, менеджменту клубу та тіффозі, які співають, не замовкаючи.

Прихильників італійського футболу поява скромної команди з Бергамо в компанії грандів вже не дивує. Після приходу тренера Джан П'єро Гасперіні Аталанта не лише вирощує гравців на продаж, а й демонструє чудові результати, підкріплені агресивним атакувальним футболом, на який хочеться дивитися навіть тим, хто не особливо фанатіє від цього виду спорту.

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Сезон, що минув, остаточно закріпив за Аталантою статус грози авторитетів. Кубковий матч проти Ювентуса і перемогу 3:0 можна сміливо назвати найкращою грою сезону для команди з Ломбардії. Також були надважливі виїзні перемоги в чемпіонаті над Наполі і Лаціо, в яких Аталанта грала першим номером, не визнаючи авторитету фаворитів. Недільна гра проти Сассуоло стала останнім кроком до історичного успіху. Програючи 0:1, бергамці не панікували, а впевнено нарощували свою ігрову перевагу, що вилилося в підсумкові 3:1. Пісні! Шампанське! Феєрверки!

Запросивши Гасперіні влітку 2016-го, президент Аталанти Антоніо Перкассі і мріяти не міг про подібні здобутки. Завданням досвідченого алленаторе було тримати команду над зоною вильоту і розвивати молодих гравців. Вже з першої спроби тренер привів бергамаскі до четвертого місця і Ліги Європи. В основі з'явилися Франк Кессьє, Роберто Гальярдіні, Андреа Конті та Браян Крістанте, на трансферах яких згодом клуб заробив близько 100 мільйонів євро.

Сезон 2018/19 Аталанта почала з розчарування – невиходу до групової стадії Ліги Європи. Програвши по пенальті Копенгагену, бергамці поринули в затяжну депресію – 6 матчів без перемог в Серії А. Ключовим стало повернення після хвороби словенця Йосіпа Ілічіча. 21 жовтня 2018 року Аталанта на виїзді розгромила К'єво – 5:1, Ілічіч оформив хет-трик, давши старт цій історії грандіозного успіху.

Якщо описувати гру Аталанти, то вона не матиме нічого спільного з класичним уявленням про футбол італійської команди. Гасперіні використовує складну схему 3-4-2-1, при якій троє номінальних центральних захисників розташовується максимально широко, флангові гравці більшу частину ігрового часу проводять на чужій половині поля, а атакувальне тріо Сапата-Ілічіч-Гомес постійно змінює позиції. Максимально темповий і вертикальний футбол часто ставить у глухий кут оборону італійських грандів: Аталанта обігрувала Наполі, Інтер та Лаціо, не програвала Ювентусу та забила 6 голів у двох матчах з Ромою. В підсумку бергамці зіграли 15 матчів, у яких забивали три і більше, і стали найрезультативнішою командою ліги – 77 голів. Дуван Сапата з 23 голами став другим бомбардиром ліги.

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Аталанта зібрана з персонажів, які народжувалися або відроджувалися як футболісти саме в Бергамо. Молоді Голліні та Манчіні, які прогресують з кожною грою. Хосе Паломіно, який пройшов школу чемпіонату Болгарії і вийшов на рівень топового захисника у 28 років. Андреа Мазьєлло, який зміг повернутися у футбол після одиночної камери у в’язниці і дворічної дискваліфікації за договірні матчі. Вчорашні ноунейми Госенс, Кастань і Хатебур, яких підписали за копійки, а зараз торгують за десятки мільйонів. Трудяги Де Рон і Фройлер, які саме в Аталанті і саме при Гасперіні виросли в основних гравців своїх національних збірних. Вічно перспективний Маріо Пашаліч, який ніяк не міг проявити себе в жодному клубі. Йосіп Ілічіч, якого списали з рахунків у Флоренції, а він видав найкращий сезон в кар'єрі. Дуван Сапата, якого називали дерев'яним, а він забив більше, ніж Роналду. І неймовірний Папу Гомес – символ Бергамо, який віддає всього себе на полі і, здається, готовий завершити кар'єру в Аталанті.

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На підписання всіх цих людей керівництво клубу витратило близько 80 мільйонів євро. На зарплату усій команді Аталанта витрачає 27 мільйонів євро на рік – сьомий показник з кінця серед усіх клубів ліги і на чотири мільйони євро менше, ніж заробляє Кріштіану Роналду в Ювентусі.

Баргамаскі досі не можуть повірити у своє щастя – восени Ліга чемпіонів приїде в їх 100-тисячне місто. Десятиліттями вони мирилися зі статусом футбольних провінціалів, які могли радіти хіба що рідкісним локальним перемогам своєї команди. І ось він, глобальний успіх. Вперше за 112 років своєї історії Аталанта фінішує в трійці найсильніших команд Серії А, залишивши позаду багатіїв з Інтера, Мілана і Роми. Італійські журналісти вже прогнозують літній розпродаж команди. Ілічіч, Сапата, Кастань і Хатебур вже отримали пропозиції від грандів. Але президент Перкассі впевнений, що в найпрестижнішому клубному турнірі команда виступить достойно. Бо Гасперіні залишається.

Роман Нагірний, спеціально для "Футбол 24"