Рома підписала центрбека збірної Італії Манчіні

Оборонець Джанлука Манчіні змінив бергамську Аталанту на столичну Рому.

"Вовки" оформили однорічну оренду захисника, повідомляє офіційний сайт Роми.

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Угодою із Аталантою передбачений обов'язковий пункт викупу Манчіні через рік за 13 млн євро. Опція активується автоматично, якщо центрбек уникне травм. Оренда вихованця Перуджі коштуватиме римлянам 2 млн євро. Контракт Манчіні діятиме до літа 2024 року.

У сезоні 2018/19 Джанлука Манчіні провів 30 матчів у Серії А, в яких забив 5 м'ячів і допоміг бергамаскам завершити чемпіонат на сенсаційному 3-му місці.