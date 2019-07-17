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Рома підписала центрбека збірної Італії Манчіні

20:14 179 Читать на русском
Рома підписала центрбека збірної Італії Манчіні
Джанлука Манчіні / ФК Рома

Оборонець Джанлука Манчіні змінив бергамську Аталанту на столичну Рому.

"Вовки" оформили однорічну оренду захисника, повідомляє офіційний сайт Роми.

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Угодою із Аталантою передбачений обов'язковий пункт викупу Манчіні через рік за 13 млн євро. Опція активується автоматично, якщо центрбек уникне травм. Оренда вихованця Перуджі коштуватиме римлянам 2 млн євро. Контракт Манчіні діятиме до літа 2024 року.

У сезоні 2018/19 Джанлука Манчіні провів 30 матчів у Серії А, в яких забив 5 м'ячів і допоміг бергамаскам завершити чемпіонат на сенсаційному 3-му місці.

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