Галатасарай хочет сгноить экс-конкурента Зинченко в запасе – безумный план турецкого клуба
Галатасарай обратился к РБ Лейпциг с просьбой скорректировать арендную сделку по Анхелиньо и нарвался на отказ.
Прошлым летом Галатасарай и РБ Лейпциг согласовали сделку по левому защитнику Анхелиньо: турецкий клуб арендовал игрока с обязательством выкупа. Чтобы выкуп был активирован, испанский защитник должен был сыграть за стамбульскую команду 20 матчей.
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На данный момент Анхелиньо сыграл за "красно-жёлтых" 19 игр, поэтому, кажется, что выкуп Галатасараем игрока станет вопросом времени. Однако руководством стамбульского клуба считает, что цена в 6 млн евро за игрока слишком высока. Боссы турецкого гранда обратились в РБ Лейпциг с просьбой скорректировать условия сделки – и увеличить условие обязательного выкупа защитника с 20 до 30 матчей.
Как информирует Bild, РБ Лейпциг ответил на эту просьбу отказом. Согласно источнику, теперь Галатасарай намерен сгноить Анхелиньо в запасе, запретив испанцу тренироваться и готовиться к двадцатому матчу.
В следующее воскресенье Галатасарай сыграет на своём поле с Коньяспором.
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