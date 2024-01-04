Галатасарай обратился к РБ Лейпциг с просьбой скорректировать арендную сделку по Анхелиньо и нарвался на отказ.

Прошлым летом Галатасарай и РБ Лейпциг согласовали сделку по левому защитнику Анхелиньо: турецкий клуб арендовал игрока с обязательством выкупа. Чтобы выкуп был активирован, испанский защитник должен был сыграть за стамбульскую команду 20 матчей.

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На данный момент Анхелиньо сыграл за "красно-жёлтых" 19 игр, поэтому, кажется, что выкуп Галатасараем игрока станет вопросом времени. Однако руководством стамбульского клуба считает, что цена в 6 млн евро за игрока слишком высока. Боссы турецкого гранда обратились в РБ Лейпциг с просьбой скорректировать условия сделки – и увеличить условие обязательного выкупа защитника с 20 до 30 матчей.

Как информирует Bild, РБ Лейпциг ответил на эту просьбу отказом. Согласно источнику, теперь Галатасарай намерен сгноить Анхелиньо в запасе, запретив испанцу тренироваться и готовиться к двадцатому матчу.

В следующее воскресенье Галатасарай сыграет на своём поле с Коньяспором.

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