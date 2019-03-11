Рома победила Эмполи в первом матче под руководством Раньери

В рамках 27-го тура итальянской Серии А Рома в родных стенах победила Эмполи (2:1).

Рома захватила инициативу с первых минут и вышла вперед уже на 9-й усилиями Стефана Эль-Шаарави, которому удался невероятный удар из-за пределов штрафной в дальнюю девятку. Через три минуты футболисты Ромы снова отличились голом, но уже в свои ворота – это Жуан ненароком замкнул скидку со штрафного точным ударом под ближнюю штангу. Впрочем, на 33-й "волки" снова вырвались вперед: Флоренци выполнил подачу со стандарта с правого фланга на дальнюю штангу, а Патрик Шик головой вколотил мяч в сетку – 2:1.

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Во втором тайме матч проходил довольно ровно. Казалось, Роме удастся довести игру до победы, но на 80-й минуте хозяева неожиданно остались в меньшинстве после того, как Флоренци получил вторую желтую. Эмполи получил шанс на камбэк и едва воспользовался им на 88-й: после навала на штрафную мяч отскочил к Круньичу, а тот ударом метров с 20-ти пробил в дальний угол. К счастью для "волков", гол отменили из-за игры рукой.

Рома довела матч до победы и набрала 47 очков, оставшись на пятом месте в турнирной таблице. До зоны Лиги чемпионов "волкам" не хватает еще трех пунктов. Эмполи с 22 пунктами идет на семнадцатой строчке.