Рома перемогла Емполі в першому матчі під керівництвом Раньєрі

В рамках 27-го туру італійської Серії А Рома у рідних стінах перемогла Емполі (2:1).

Рома захопила ініціативу з перших хвилин і вийшла вперед вже на 9-й зусиллями Стефана Ель-Шаараві, якому вдався неймовірний удар з-за меж штрафного у дальню дев'ятку. За три хвилини футболісти Роми знову відзначились голом, але вже у власні ворота – це Жуан ненароком замкнув скидку зі штрафного точним ударом під ближню стійку. Втім, на 33-й "вовки" знови вирвались уперед: Флоренці виконав подачу зі стандарту з правого флангу на дальню стійку, а Патрік Шик головою вколотив м'яч у сітку – 2:1.

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У другому таймі матч проходив доволі рівно. Здавалося, Ромі вдасться довести гру до перемоги, але на 80-й хвилині господарі неочікувано залишилися у меншості після того, як Флоренці отримав другу жовту. Емполі отримав шанс на камбек і ледь не скористався ним на 88-й: після навали на штрафний м'яч відскочив до Круньїча, а той ударом метрів з 20-ти пробив у дальній кут. На щастя для "вовків", гол скасували через гру рукою.

Рома довела матч до першої перемоги під керівництвом Клаудіо Раньєрі та набрала 47 очок, залишившись на п'ятому місці в турнірній таблиці. До зони Ліги чемпіонів "вовкам" не вистачає ще трьох залікових балів. Емполі з 22 пунктами йде на сімнадцятій сходинці.