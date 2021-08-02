"Волки" отправили фулбека в резервную команду, сообщает Calciomercato.

Рома выставила на трансфер списанного хавбека

В Роме больше не рассчитывают на Флоренци. Агент чемпиона Европы уже работает над трудоустройством своего клиента. Вероятнее всего, Флоренци вернется во Францию. Прошлый сезон итальянец отыграл на правах аренды за ПСЖ, а теперь главным претендентом на него стал Лион.

В сезоне 2020/21 Алессандро Флоренци провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. На победном для Италии на Евро-2020 на его счету 2 поединка.

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