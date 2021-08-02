"Вовки" відправили фулбека до резервної команди, повідомляє Calciomercato.

Рома виставила на трансфер списаного хавбека

У Ромі більше не розраховують на Флоренці. Агент чемпіона Європи вже працює над працевлаштування свого клієнта. Найімовірніше, Флоренці повернеться до Франції. Минулий сезон італієць відіграв на правах оренди за ПСЖ, а тепер головним претендентом на нього став Ліон.

У сезоні 2020/21 Алессандро Флоренці провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. На переможному для Італії на Євро-2020 у його активі 2 поєдинки.

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