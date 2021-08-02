"Волки" выставили на продажу полузащитника Диавара, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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На гвинейца больше не рассчитывает тренерский штаб римлян. В прошлом году на Диавара претендовал лондонский дуэт – Челси и Тоттенхэм. Зато уже в летнее трансферное окно Рома пыталась включить африканца в сделку по приобретению экс-капитана Арсенала Гранита Джаки.

К слову, в сезоне 2020/21 Амаду Диавара провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Ранее он защищал цвета Наполи и Болоньи.

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