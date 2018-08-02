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Рома переманила финансового директора Барселоны: "Это ничего не меняет, мы хотим Месси!"

21:07 80 Читати українською
Рома переманила финансового директора Барселоны: "Это ничего не меняет, мы хотим Месси!"
Франческо Кальво / Фото: соцсети

Франческо Кальво, финансовый директор Барселоны, с сентября будет работать в Роме. Впрочем, "волки" готовы простить Барселоне трансфер Малкома только в том случае, если "блаугранас" продадут им Лионеля Месси.

Сегодня Рома объявила о приходе Франческо Кальво, который был финансовым директором Барселоны. В новом клубе Кальво будет выполнять аналогичные функции. В Рим Кальво переберется в сентябре.

"Я не приму извинения Барселоны, пока они не продадут нам Месси". Президент Ромы – остроумно о "краже" Малкома

Начала звучать информация, что таким образом Барселона хочет загладить конфликт с римлянами из-за трансфера Малкома, который был в шаге от того, чтобы примерить футболку "волков", однако "блаугранас" в последний момент переманили футболиста в свои ряды.

Впрочем, президент Ромы Джеймс Паллота расставил все точки над "и": "Это ничего не меняет, мы до сих пор хотим Месси!", – такое сообщение появилось в Twitter римского клуба.

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Трансферы Рома Рома Барселона Барселона Испания Джеймс Паллотта Малком Малком
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