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Рома переманила фінансового директора Барселони: "Це нічого не міняє, ми хочемо Мессі!"

21:05 617 Читать на русском
Рома переманила фінансового директора Барселони: "Це нічого не міняє, ми хочемо Мессі!"
Франческо Кальво / Фото: соцмережі

Франческо Кальво, фінансовий директор Барселони, з вересня працюватиме в Ромі. Втім, "вовки" готові пробачити Барселоні трансфер Малкома лише в тому разі, якщо "блаугранас" продадуть їм Ліонеля Мессі.

Сьогодні Рома оголосила про прихід Франческо Кальво, який був фінансовим директором Барселони. У новому клубі Кальво виконуватиме аналогічні функції. В Рим Кальво перебереться у вересні.

"Я не прийму вибачення Барселони, поки вони не продадуть нам Мессі". Президент Роми – дотепно про "крадіжку" Малкома

Почала лунати інформація, що таким чином Барселона хоче загладити конфлікт з римлянами через трансфер Малкома, який був за крок до того, аби приміряти футболку "вовків", проте "блаугранас" в останній момент переманили футболіста в свої ряди.

Втім, президент Роми Джеймс Паллота розставив усі крапки над "і": "Це нічого не міняє, ми досі хочемо Мессі!", – таке повідомлення з'явилося у Twitter римського клубу.

Теги
Рома Рома Трансфери Барселона Барселона Іспанія Джеймс Паллотта Малком Малком
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