В понедельник в рамках 2-го тура Серии А Кремонезе потерпел поражение от Ромы (0:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2022/23, 2-й тур

Рома – Кремонезе – 1:0

Голы: Смоллинг, 65

Сампдория – Ювентус – начало в 22:00

Рома стартовала в новом сезоне Серии А с непростой, хоть и заслуженной победы в Салерно, а матч против Кремонезе стал первым домашним для "волков". Конечно, перед собственными болельщиками "джалоросси" желали не только победить, но и сделать это ярко. Впрочем, первый тайм оказался далёким от идеала.

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Конечно, хозяева доминировали, а Абрахам и Дзаньоло могли забивать из центра штрафной (Раду парировал), однако главным событием стала травма Дзаньоло. Нападающего срезал экс-динамовец Лочошвили, а Николо при падении повредил плечо. Во втором же тайме содержание игры особо не изменилось.

Кремонезе неплохо держался в обороне, хотя на 55-й минуте Руду пришлось переправить удар Эль-Шаарави в перекладину. Тем не менее, на 65-й минуте ему таки пришлось вынимать мяч из сетки – это Смоллинг замкнул подачу с углового ударом головой в дальний угол. 1:0! В ответ гости пошли вперёд, создав несколько хороших моментов, но прекрасная игра Руя Патрисиу выручила "волков". В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Ромы.

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