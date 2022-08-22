У понеділок в рамках 2-го туру Серії А Кремонезе зазнав поразки від Роми (0:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 2-й тур

Рома – Кремонезе – 1:0

Голи: Смоллінг, 65

Сампдорія – Ювентус – початок о 22:00

Рома стартувала у новому сезоні Серії А з непростої, хоч і заслуженої перемоги в Салерно, а матч проти Кремонезе став першим домашнім для "вовків". Звісно ж, перед власними вболівальниками "джалороссі" бажали не тільки перемогти, а й зробити це яскраво. Втім, перший тайм виявився далеким від ідеалу.

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Так, господарі домінували, а Абрахам і Дзаньйоло могли забивати з центру штрафного (Раду парирував), однак головною подією стала травма Дзаньоло. Нападника зрізав екс-динамівець Лочошвілі, а Ніколо при падінні пошкодив плече. В другому ж таймі зміст гри особливо не змінився.

Кремонезе непогано трималась в обороні, хоча на 55-й хвилині Раду довелося переправити удар Ель-Шаараві в поперечку. Тим не меш, на 65-й хвилині йому таки довелося виймати м'яч із сітки – це Смоллінг замкнув подачу з кутового ударом головою в дальній кут. 1:0! Гості у відповідь пішли уперед, створивши кілька хороших моментів, але прекрасна гра Руя Патрісіу виручила "вовків". Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Роми.

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