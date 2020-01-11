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Рома може провести товариський матч з Шахтарем в Україні, – менеджер "вовків"

12:14 275 Читать на русском
Рома може провести товариський матч з Шахтарем в Україні, – менеджер "вовків"
Віталій Хливнюк та Паулу Фонсека / Фото з відкритих джерел

Екс-менеджер донецького клубу Віталій Хливнюк, який перебрався у Рому разом з колишнім наставнико Шахтаря Паулу Фонсекою, розповів про можливість проведення товариської гри між командами в Україні.

"По можливості Фонсека намагається дивитися матчі, завжди чекає від Шахтаря лише позитивних результатів. Україна для Паулу – це другий дім. Наскільки мені відомо, Рома може провести товариський матч з Шахтарем в Україні.

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Така ідея є. Раніше не вдалося його зіграти через завантажений календар клубів", – цитує Хливнюка видання Tribuna.

До слова, Віталій Хливнюк три роки пропрацював у Шахтарі менеджером команди. Після того, як Фонсека очолив Рому, він запросив українця на таку ж посаду у римський клуб.

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Паулу Фонсека Паулу Фонсека Віталій Хливнюк Шахтар Шахтар Рома Рома
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