Рома може провести товариський матч з Шахтарем в Україні, – менеджер "вовків"

Екс-менеджер донецького клубу Віталій Хливнюк, який перебрався у Рому разом з колишнім наставнико Шахтаря Паулу Фонсекою, розповів про можливість проведення товариської гри між командами в Україні.

"По можливості Фонсека намагається дивитися матчі, завжди чекає від Шахтаря лише позитивних результатів. Україна для Паулу – це другий дім. Наскільки мені відомо, Рома може провести товариський матч з Шахтарем в Україні.

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Така ідея є. Раніше не вдалося його зіграти через завантажений календар клубів", – цитує Хливнюка видання Tribuna.

До слова, Віталій Хливнюк три роки пропрацював у Шахтарі менеджером команди. Після того, як Фонсека очолив Рому, він запросив українця на таку ж посаду у римський клуб.

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