Шахтер проведет спарринг с лидером чемпионата Словении

Стал известен один из соперников донецкого Шахтера на зимних сборах.

Действующий чемпион Украины проведет спарринг с лидером текущего чемпионата Словении, Олимпией из Любляны, информирует официальный сайт словенского клуба. Матч состоится 8 февраля в турецком Белеке.

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Напомним, что во время зимних сборов Шахтер планирует провести 6 спаррингов. Имена остальных пяти соперников дончан пока не сообщались.

К слову, свой первый официальный матч в 2020 году "горняки" проведет 20 февраля во рамках 1/16 финала Лиги Европы. Соперником украинского клуба будет Бенфика.

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