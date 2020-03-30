Рома может отказаться от выкупа Мхитаряна – известна причина

Переговоры о полноценном переходе хавбека Генриха Мхитаряна из Арсенала в Рому зашли в тупик.

Лондонцы оценили армянского полузащитника в 20 млн евро, информирует Daily Mail. Рома рассчитывала подписать Мхитаряна за вдвое меньшую сумму.

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"Джалоросси" собираются пойти на серьезные расходы во время летнего трансферного окна: клуб хочет выкупить у Манчестер Юнайтед Криса Смоллинга, найти форварда на замену Эдину Джеко, а также побороться за молодых хавбеков Гаэтано Кастровилли и Роландо Мандрагору. Если Арсенал не согласится снизить свои требования, то Рома откажется от приобретения Мхитаряна.

Напомним, 31-летний футбоилст переехал в столицу Италии на правах аренды. В текущем сезоне он сыграл 17 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.

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