Мхитарян сравнил игровую философию Эмери и Фонсеки – армянский хавбек сделал свой выбор

Лидер сборной Армении сравнил тактические идеи Унаи Эмери и Паулу Фонсеки, а также признался, что его будущее находится под вопросом.

"Философия Эмери отличалась от того, чего хочет Фонсека. В Роме я чувствую себя гораздо лучше, потому что мы играем в хороший футбол, думаю, что он мне подходит. Предпочитаю футбол Фонсеки – мы играем очень агрессивно, стараемся держать мяч под своим контролем все время. Конечно, мне нравится такая игра.

Рома продолжает бороться за Мхитаряна

Останусь ли я в Роме? Сейчас ничего не могу сказать, так как сезон остановлен, мы не знаем, когда снова начнем играть и что будет летом. Футбол быстро меняется. Сначала ты в одной команде, а через некоторое время уже в другой. Никогда не знаешь, что может случиться в будущем", – цитирует армянского хавбека The Sun.

Напомним, арендное соглашение Ромы и Арсенала относительно Мхитаряна рассчитано до 30 июня. В текущем розыгрыше Серии А хавбек сыграл 13 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

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