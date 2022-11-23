Рома подписала уже бывшего игрока Буде-Глимт Ола Сольбаккена. Контракт рассчитан до лета 2027 года, сообщает официальный сайт римлян. Норвежец присоединился к "волкам" на правах свободного агента и стал первым зимним новичком команды.

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Следует заметить, что Рома хорошо знает умения Сольбаккена, ведь не раз почувствовала это на себе. В трех матчах против команды Жозе Моуринью норвежец забил 3 гола. В частности, оформил дубль, когда Рома потерпела позорное поражение от Буде-Глимт в Лиге конференций со счетом 1:6.

К слову, в нынешнем сезоне (для Норвегии – уже в прошлой кампании) Сольбаккен сыграл за Буде-Глимт 32 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 9 ассистов.