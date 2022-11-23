Рома підписала вже колишнього гравця Буде-Глімт Ола Сольбаккена. Контракт розрахований до літа 2027 року, інформує офіційний сайт римлян. Норвежець приєднався до "вовків" на правах вільного агента і став першим зимовим новачком команди.

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Варто зауважити, що Рома добре знає вміння Сольбаккена, адже не раз відчула це на собі. У трьох матчах проти команди Жозе Моурінью норвежець забив 3 голи. Зокрема, оформив дубль, коли Рома зазнала ганебної поразки від Буде-Глімт у Лізі конференцій з рахунком 1:6.

До слова, у нинішньому сезоні (для Норвегії – вже у минулій кампанії) Сольбаккен зіграв за Буде-Глімт 32 матчі в усіх турнірах, в яких забив 11 голів та віддав 9 асистів.