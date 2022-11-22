Второй день подряд Рик Карсдорп не явился на клубную базу Ромы в Тригории.

Правый защитник Ромы Рик Карсдорп решил бойкотировать тренировки. Как информирует Gazzetta dello Sport, нидерландец отсутствовал на тренировочных сессиях команды в воскресенье и понедельник.

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Как информирует портал Voce Giallorossa, ссылаясь на столичную газету Il Tempo, Карсдорп будет серьёзно оштрафован. Сообщается, что после этой выходки зимний трансфер игрока практически неизбежен.

Раннее сообщалось, что клубное руководство Ромы намеревалось помирить Карсдорпа и Жозе Моуринью. Напомним, что после матча с Сассуоло (1:1) тренер римлян раскритиковал игрока за непрофессионализм. Моуринью не называл фамилии футболиста, который допустил ряд ошибок, но СМИ уверены в том, что тренер подразумевал именно Карсдорпа.

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