Защитник Динамо Виталий Миколенко заинтересовал очередной итальянский клуб. На этот раз интерес к 22-летнему игроку приписывают Роме.

Миколенко – о своей реакции на интерес иностранных клубов: В голове крутились мысли: "Милан, Милан..."

Итальянский журналист Флавио Тассотти на своей странице в социальной сети Твиттер отметил, что осуществить этот трансфер будет непросто. К тому же на украинца существует высокий спрос. В частности, ранее СМИ заявляли о желании Наполи подписать Виталия.

Напомним, в прошлом сезоне Миколенко провел в составе Динамо 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал четыре результативные передачи, сумев помочь киевлянам выиграть УПЛ, а также завоевать Кубок и Суперкубок Украины. На Евро-2020 защитник пробился со сборной Украины в четвертьфинал турнира. Transfermarkt оценивает игрока в 17 млн ​​евро.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери