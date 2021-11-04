Рома и Будё-Глимт встречались в 4-м туре Лиги конференций 2021/22 (2:2). Отчет о матче группы С на Стадио Олимпико читайте на "Футбол 24".

Лига конференций 2021/22, 4 тур

Группа С

Рома – Будё-Глимт – 2:2

Голы: Эль-Шаарави, 54, Ибаньес, 83 – Сольбаккен, 45+1, Ботхейм, 65

Жозе Моуринью попал в первое серьезное пике за время работы с "джалоросси". Почти все серьезные матчи португалец проигрывает – раньше Рома уступила Лацио и Ювентусу, а в минувшие выходные было безапелляционное поражение от Милана, пусть и с минимальной разницей в счете. "Вишенкой" на торте стало громкое фиаско в Норвегии в прошлом туре Лиги конференций – 1:6 от Будё-Глимт не понял никто.

Сегодня "волки" могли взять реванш за тот позор, но побеждать нужно было не только из-за этого. Заря после второго триумфа над ЦСКА набрала 6 очков и догнала римлян, на момент начала игры занимавших второе место. Будё-Глимт сенсационно лидировал, имея 7 баллов. Жозе Моуринью выставил практически основной состав, прибегнув к определенной ротации только из-за травм нескольких исполнителей – в частности, капитана Лоренцо Пеллегрини.

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Первый полумомент создала норвежская команда. Левый защитник Бьоркан легко прорвался левым флангом мимо нескольких соперников и выкатил на Фета, удар которого заблокировал Кристанте. Жордан Верету получил болезненный удар от Конрадсена – не то что без карточки, а даже без фола. Еще одно повреждение – на этот раз Манчини остался на газоне после грязной игры Конрадсена. Снова без карточки.

Наконец-то хоть что-то от Ромы в атаке только на 22-й минуте. Абрахам неточно пробил с разворота из-за пределов штрафной. Тут же Дзаньоло в падении протолкнул на Эль-Шаарави, который пробил в касание и попал в защитника. Еще один выстрел "фараона" – снова только угловой! Хороший отрезок от Ромы в середине тайма, но Будё-Глимт отбился, а затем перевел игру в центр поля.

Незадолго до перерыва подопечные Моуринью снова выдали мощную двухминутку, самым острым моментом которой стал выход Дзаньоло на ворота под острым углом. Николо мог отдать на Абрахама, но решил все сделать сам и потерял мяч. Довольно слабый первый тайм от римлян, которые, за исключением нескольких редких моментов, ничего не предложили сопернику. Будё-Глимт действовал прагматично и уверенно отбивался, не забывая о походах в атаку. Моуринью больше возмущался решениями арбитра, хотя после неудачных действий своих футболистов такой реакции не последовало.

Казалось, первый тайм завершится нулями, но Будё-Глимт шокировал Рому голом в раздевалку. И каким голом! Ола Сольбаккен ударом в касание с линии штрафной поразил дальнюю девятку. Красота от форварда норвежцев, удостоившегося свиста Олимпико и символической чистки бутс от партнера. 0:1.

В перерыве Моуринью провел двойную замену, выпустив Вильяра с Пересом вместо Дарбо и Мхитаряна. Очень скоро Рома могла претендовать на пенальти, но арбитр не увидел явную игру рукой в исполнении капитана гостей, а VAR на матчах Лиги конференций пока нет. У "Особенного" появился еще один повод для оправдания потенциальной неудачи?

Сарказм сарказмом, но "джалоросси" быстро сравняли. Интересно, что, как и Будё-Глимт, Рома забила с первого же удара в створ. Гол римлян тоже получился классным – Эль-Шаарави вошел в штрафную левым флангом, качнул защитника и эффектно закрутил в дальний угол. Немного не так красиво, как у Сольбаккена, но тоже ничего. 1:1!

Пропущенный гол совсем не смутил норвежских футболистов, которые на 65-й минуте снова вышли вперед. Эрик Ботхейм головой с нескольких метров расстрелял Патрисиу, во втоой раз шокировав римских тифози. Восемь (!) пропущенных голов от Будё-Глимт в двух матчах – такого погрома точно не ожидал никто.

"Джалоросси" снова могли получить пенальти после вероятной игры рукой (на этот раз от Конрадсена) – безрезультатно. Но и без этого хозяева имели фантастический шанс – Манчини буквально с метра попал в штангу, а Кристанте, добивая, не смог акцентированно пробить. Рома устроила штурм и если Хайкин с трудом спас после удара Эль-Шаарави, то Ибаньес головой таки затолкал мяч в ворота. Кипер отбил уже за линией – 2:2.

Этот гол стал последним в матче, результат которого невероятно закрутил интригу в группе С. Будё-Глимт в случае победы выходил в плей-офф, а теперь пока просто лидирует с 8 очками. У Ромы 7 баллов и второе место, Заря идет третьей – 6 пунктов. ЦСКА замыкает турнирную таблицу с одним очком. В следующем туре Рома примет Зарю, а Будё-Глимт в родных стенах сыграет с ЦСКА.

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