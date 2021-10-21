Лига конференций 2021/22, 3 тур

Группа А

Алашкерт – ЛАСК – 0:3

Голы: Хон Хен Сок, 35, Гойгингер, 68, Михорль, 90+2

Нереализованный пенальти: Моншайн, 30 (ЛАСК)

Группа B

Анортосис – Флора – 2:2

Голы: Делетич, 25, Попович, 28 – Саппинен, 38, 80

Группа С

Буде-Глимт – Рома – 6:1

Голы: Ботхейм, 8, 52, 80, Берг, 20, Сольбаккен, 71, Пеллегрино, 78 – Перес, 28

Группа G

Витесс – Тоттенхэм – 1:0

Гол: Виттек, 78

Группа H

Карабах – Кайрат – 2:1

Голы: Шейдаев, 79, Хусейнов, 90+1 – Канте, 19 (пен)

Аутсайдер квартета А Алашкерт, который проиграл два стартовых матча, пытался добыть первые очки в поединке с ЛАСКом. Австрийцы после двух туров набрали 4 очка и занимали второе место. В первом тайме ближе к забитому мячу был именно ЛАСК, но Моншайн не сумел реализовать пенальти – штанга спасла армянскую команду. Однако уже через несколько минут гости таки вышли вперед благодаря точному удару Хон Хен Сока. Во втором тайме австрийцы забили еще дважды и праздновали победу, оставшись на втором месте с 7-ю очками. Алашкерт с нулем замыкает турнирную таблицу.

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В группе B встречались аутсайдеры – и Анортосис, и Флора после двух туров не набрали ни одного балла. Соответственно, только победа оставляла каждой из команд шансы на выход из группы. В середине первого тайма ударная трехминутка позволила киприотам оформить комфортное преимущество в два мяча. Эстонцы еще до перерыва сократили отставание усилиями Саппинена, перенеся интригу на второй тайм. В конце поединка Саппинен оформил дубль и позволил Флоре избежать поражения. Обе команды набрали первые очки и остаются на дне таблицы.

Будё-Глимт принимал Рому в рамках квартета С, в котором выступает и луганская Заря. Это был поединок лидеров группы – "джалоросси" выиграли оба матча, а норвежцы имели 4 очка после двух туров. Будё-Глимт начал активнее и быстро повел в счете. Ботхейм ударом с нескольких метров завершил классную комбинацию хозяев. На 20-й минуте норвежцы второй раз шокировали Жозе Моуринью – Берг классным дальним ударом едва не порвал сетку и заставил фанатов безумствовать. Роскошный гол!

Однако, Рома довольно быстро отыграла один мяч. Диавара классным пасом вывел Переса один на один с кипером, а Карлес не сплоховал, пробив в нижний угол. Этот гол стал последним до перерыва, хотя Будё-Глимт упустил несколько классных возможностей, чтобы восстановить преимущество в 2 мяча.

В перерыве Моуринью провел сразу три замены, выпустив Шомуродова, Мхитаряна и Кристанте. Но забил снова Будё-Глимт. Диавара и Эль-Шаарави, в отличие от соперника, выключились из эпизода, а Ботхейм ударом с линии вратарской оформил дубль. На 71-й минуте Моуринью был весь красный от стыда – Сольбаккен завершил контратаку хозяев, классно обманув Партисиу. Унижение? Если бы! Будё-Глимт забил еще дважды, оформив полный крах Ромы. 6:1, хет-трик Ботхейма – после трех туров норвежцы набрали 7 очков и возглавили квартет. Римляне с 6-ю пунктами идут вторыми.

Тоттенхэм, который возглавлял группу G с 4-мя пунктами, поехал в гости к Витессу. Нидерландская команда имела 3 балла после двух туров и в случае победы обходила "шпор" в турнирной таблице. Нуну Эшпириту Санту оставил вне заявки Кейна и Сона, что значительно уменьшило атакующий потенциал лондонцев. Витесс больше бил по воротам в первом тайме, но нули на табло до перерыва не изменились. Они же держались на протяжении большей части второго тайма, но на 78-й минуте Виттек поразил ворота Тоттенхэма! 1:0 – "шпоры" откатились на 3 место, а Витесс теперь второй.

Карабах – лидер квартета H з 4-мя пунктами – принимал Кайрат (1 очко). Этот матч обслуживал украинский арбитр Евгений Арановский, который уже на 19-й минуте назначил пенальти в ворота Карабаха и "наградил" голкипера желтой карточкой. Канте с отметки не промахнулся, установив итог первого тайма. Карабах отыгрался лишь на 79-й минуте, а в компенсированное время и вырвал победу, подтвердив статус лидера.

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