Рома и Ювентус согласовали переход Игуаина, – CdS

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин может перебраться в Вечный город. По данным итальянских СМИ, Рома согласовала с чемпионом Италии аренду аргентинца.

Рома договорилась с Ювентусом о переходе Гонсало Игуаина. 31-летний нападающий может перебраться в команду Паулу Фонсеки на правах аренды с правом выкупа за 27 млн ​​евро.

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Туринцы получат за годичную аренду 6 млн евро. Впрочем, пока трансферу препятствует сам Гонсало, который не спешит покидать Ювентус и предпочитает остаться в Турине. Ожидается, что вскоре Игуаин подпишет новый контракт до лета 2023 года, а его зарплата уменьшится до 4,5 млн евро за сезон, информирует Corriere dello Sport.

Впрочем, даже несмотря на возможное продление соглашения, Игуаин все равно не входит в планы Маурицио Сарри. Рома видит в нападающему замену Эдиун Джеко, который близок к переходу в Интер.

Напомним, Игуаин перешел в Ювентус из Наполи летом 2016 года за 90 млн евро. После этого вице-чемпион мира-2014 успел поиграть на правах аренды за Милан и Челси.

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