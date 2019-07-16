Рома готова предложить Игуаину капитанскую повязку, чтобы убедить аргентинца перебраться в команду Фонсеки

Рома продолжает попытки приобрести у Ювентуса нападающего Гонсало Игуаина.

Римляне готовы ради того, чтобы сделка состоялась, предложить аргентинцу капитанскую повязку, сообщает Corriere dello Sport. По информации издания, это может сильно не понравиться фанатам Ромы.

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Ранее сам Игуаин заявил, что не хочет переходить в другие итальянские команды и рассматривает предложения только из других стран.

За последние несколько десятилетий капитанская повязка "волков" доставалась только воспитанникам Ромы – Джузеппе Джаннини, Франческо Тотти, Даниэле Де Росси и Алессандро Флоренци.

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В сезоне-2018/19 Игуаин выступал на правах аренды сначала в Милане, а затем в Челси. В составе "россонери" нападающий записал в свой актив 6 голов и 1 результативную передачу в 15 матчах Серии А. За лондонцев 31-летний футболист забил 5 мячей в 14 встречах английской Премьер-лиги.