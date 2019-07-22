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Рома хочет подписать Ругани

13:56 21 Читати українською
Рома хочет подписать Ругани
Даниэле Ругани / Getty Images

Защитник Ювентуса Даниэле Ругани может сменить клуб в текущее межсезонье.

На итальянского центрбека претендует Рома, информирует Gazzetta dello Sport.

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"Волки" стремятся подписать Ругани на замену Костасу Маноласу, который перешел в Наполи. Ювентус планирует получить за 24-летнего защитника минимум 30 миллионов евро. В прошлом сезоне Ругани провел 15 матчей, в которых отметился 2 голами.

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Напомним, этим летом чемпион Италии приобрел звездного защитника Аякса – Маттейса Де Лигта.

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Трансферы Даниэле Ругани Даниэле Ругани Ювентус Ювентус Рома Рома Италия Трансферы Чемпионата Италии
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