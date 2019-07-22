Сарри просит у руководства Ювентуса еще больше трансферов

Наставник туринцев Маурицио Сарри хочет продолжить работу на трансферном рынке.

"Я не хочу слишком много времени уделять трансферам. Для этого есть другие люди. Считаю, что это правильно. Возможно, есть лиги и игроки, о которых я не знаю. Поэтому лучше оставить это дело тем, кто за него отвечает.

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Думаю, клуб до закрытия трансферного окна должен сделать еще некоторые приобретения. В то же время, нам нужно что-то делать с расходами. У нас сейчас очень много игроков, поэтому придется вычеркнуть двух-трех футболистов из заявки на Лигу чемпионов", – цитирует итальянского специалиста Goal.

Напомним, летом состав "Старой синьоры" пополнили Маттейс Де Лигт, Аарон Рэмзи, Адриен Рабьо, Лука Пеллегрини, Мери Демираль и Джанлуиджи Буффон.

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