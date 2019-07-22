Рома хоче підписати Ругані

Захисник Ювентуса Даніеле Ругані може змінити клуб у поточне міжсезоння.

На італійського центрбека претендує Рома, інформує Gazzetta dello Sport.

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"Вовки" прагнуть підписати Ругані на заміну Костасу Маноласу, який перейшов у Наполі. Ювентус планує отримати за 24-річного оборонця щонайменше 30 мільйонів євро. У минулому сезоні Ругані провів 15 матчів, в яких відзначився 2 голами.

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Нагадаємо, цього літа чемпіон Італії придбав зіркового захисника Аякса – Маттейса Де Лігта.