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Рома хоче підписати Ругані

13:56 211 Читать на русском
Рома хоче підписати Ругані
Даніеле Ругані / Getty Images

Захисник Ювентуса Даніеле Ругані може змінити клуб у поточне міжсезоння.

На італійського центрбека претендує Рома, інформує Gazzetta dello Sport.

Саррі просить у керівництва Ювентуса ще більше трансферів

"Вовки" прагнуть підписати Ругані на заміну Костасу Маноласу, який перейшов у Наполі. Ювентус планує отримати за 24-річного оборонця щонайменше 30 мільйонів євро. У минулому сезоні Ругані провів 15 матчів, в яких відзначився 2 голами.

Рома оголосила про підписання Верету

Нагадаємо, цього літа чемпіон Італії придбав зіркового захисника Аякса – Маттейса Де Лігта.

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Теги
Трансфери Даніеле Ругані Даніеле Ругані Ювентус Ювентус Рома Рома Італія Трансфери Чемпіонату Італії
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