"Сливочные" согласовали двухлетнюю аренду нападающего с Ромой, информирует официальный сайт итальянского клуба.

Рома близка к подписанию дуэта из Манчестер Юнайтед

Римляне сразу заплатили 2 млн евро, а пункт выкупа предусматривает два варианта. В первый сезон "волки" могут окончательно забрать Майораля за 15 млн, во второй – за 20 млн. Если это произойдет, то игрок подпишет контракт до лета 2025-го.

Добавим, что в прошлом сезоне Борха Майораль выступал за Леванте – 9 голов и 2 ассиста в 36 матчах.

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