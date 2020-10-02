"Вершкові" узгодили дворічну оренду нападника з Ромою, інформує офіційний сайт італійського клубу.

Рома близька до підписання дуету з Манчестер Юнайтед

Римляни відразу заплатили 2 млн євро, а пункт викупу передбачає два варіанти. У перший сезон "вовки" можуть остаточно забрати Майораля за 15 млн, у другий – за 20 млн. Якщо це станеться, то гравець підпише контракт до літа 2025-го.

Додамо, що у минулому сезоні Борха Майораль виступав за Леванте – 9 голів та 2 асисти в 36 матчах.

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