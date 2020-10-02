Рома орендувала Майораля у Реала
20:28 - Читать на русском
Реал організував чергову оренду для форварда Борхи Майораля.
"Вершкові" узгодили дворічну оренду нападника з Ромою, інформує офіційний сайт італійського клубу.
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Римляни відразу заплатили 2 млн євро, а пункт викупу передбачає два варіанти. У перший сезон "вовки" можуть остаточно забрати Майораля за 15 млн, у другий – за 20 млн. Якщо це станеться, то гравець підпише контракт до літа 2025-го.
Додамо, що у минулому сезоні Борха Майораль виступав за Леванте – 9 голів та 2 асисти в 36 матчах.
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