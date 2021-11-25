Фанаты луганской Зари снова подвергаются притеснениям во время гостевых матчей.

Очередной неприятный инцидент произошел перед матчем Лиги конференций против Ромы, сообщает Zorya Londonsk.

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Болельщики Зари подготовили баннер "Луганск - это Украина", но вывесить его на трибунах Олимпико не удалось. Итальянские стюарды не разрешили, мотивируя это недопустимостью "политической" надписи.

Добавим, что в текущем сезоне фанаты Зари уже имели проблему в Софии во время матча против ЦСКА. Болгарские стюарды избили болельщика луганцев, который "слишком" эмоционально радовался успеху своей команды.

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