Уже на старте поединка Лион – Марсель один из болельщиков хозяев бросил бутылку с водой в голову Димитри Пайе. В итоге игра была сорвана.

Лидер ультрас Лиона ударил мужчину, бросившего бутылку в Пайе – футболистов заставляли, но матч не доиграют

Накануне французский суд вынес приговор нарушителю. Мужчину приговорили к шести месяцам тюрьмы условно. Кроме того, он получил запрет на посещение стадиона в течение пяти лет и должен выплатить символическую компенсацию в размере одного евро Димитри Пайе, Марселю и руководству французской Лиги 1.

Лион также получил наказание за неподобающее поведение болельщиков на стадионе. Клуб проведет следующий домашний матч против Реймса при пустых трибунах.

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