ЦСКА София – Заря: болгарские стюарды на стадионе сильно избили украинского фаната
08:26 - Читати українською
Во время матча Лиги конференций ЦСКА София – Заря (0:1) случился неприятный инцидент на трибунах.
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Местные стюарды избили болельщика луганчан, который эмоционально радовался успеху своей команды.
Красавец-гол Сайядманеша в видеообзоре матча ЦСКА София – Заря – 0:1
"Напишу вкратце. Сразу после гола стюарды срывали наши флаги, а потом очень сильно был избит наш болельщик, которого вы все слышали в трансляции", – говорится в публикации Telegram-канала болельщиков Зари.
Добавим, что для Зари это были первые очки в рамках группового этапа Лиги конференций. 4 ноября луганчане будут принимать ЦСКА в Запорожье.
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