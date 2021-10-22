Во время матча Лиги конференций ЦСКА София – Заря (0:1) случился неприятный инцидент на трибунах.

Местные стюарды избили болельщика луганчан, который эмоционально радовался успеху своей команды.

Красавец-гол Сайядманеша в видеообзоре матча ЦСКА София – Заря – 0:1

"Напишу вкратце. Сразу после гола стюарды срывали наши флаги, а потом очень сильно был избит наш болельщик, которого вы все слышали в трансляции", – говорится в публикации Telegram-канала болельщиков Зари.

Добавим, что для Зари это были первые очки в рамках группового этапа Лиги конференций. 4 ноября луганчане будут принимать ЦСКА в Запорожье.

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