Фанати луганської Зорі знову зазнають утисків під час гостьових матчів.

Черговий неприємний інцидент трапився перед матчем Ліги конференцій проти Роми, інформує Zorya Londonsk.

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Вболівальники Зорі підготували баннер "Луганськ – це Україна", але вивісити його на трибунах Олімпіко не вдалося. Італійські стюарди не дозволили, мотивуючи це неприпустимістю "політичного" напису.

Додамо, що у поточному сезоні фанати Зорі вже мали проблему у Софії, під час матчу проти ЦСКА. Болгарські стюарди побили вболівальника луганців, який "надто" емоційно радів успіху своєї команди.

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