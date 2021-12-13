Специя держалась всего в двух очках от зоны вылета, имея за плечами 4-матчевую безвыигрышную серию, так что в выездной встрече против Ромы команде необходимо было цепляться хотя бы за ничью. Римляне, в свою очередь, отставали от зоны ЛЧ на 11 зачётных баллов, проиграв в двух предыдущих турах. Таким образом, подопечных Жозе Моуринью устраивала только победа.

Тьяго Мотта выпустил Коваленко в основе, однако этот факт не помог гостям не провалиться уже на 6-й минуте: Верету исполнил подачу с углового, Абрахам головой сбросил мяч на вратарскую линию, а Смоллинг замкнул – 1:0! Кстати, это был первый гол англичанина с передаче англичанина в матче Серии А. Как минимум начиная с сезона 2004/05, когда Opta начала вести статистику.

Через 20 минут Тамми мог оформить второй ассист, пяткой запустив пас под вбегание Виньи, однако его удар из пределов штрафной в дальний угол парировал Проведель. Специя ответила двумя острыми эпизодами: на 35-й минуте Реца ворвался в штрафную и оказался прямо перед Патрисиу (голкипер взял его выстрел), а на 43-й он же пробил головой с подачи Кивиора – над воротами! Рома ответила через две минуты навесом от замкнувшего Абрахам Мхитаряна. Мяч попал в перекладину!

К сожалению, в первом тайме Коваленко ничем не запомнился, да и в начале второго украинец ничего экстраординарного не продемонстрировал. Правда, он и не провалился, неплохо проявив себя в единоборствах и выдав хорошую точность передач. Тьяго Мотта заменил его на 53-й минуте, выпустив Агудело.

Рома быстро наказала Мотту за неуважение украинской аудитории. Уже на 56-й минуте Верету исполнил подачу с углового, а Ибаньес замкнул её точным ударом – 2:0! Казалось, что на этом игра завершена, однако Специя вполне могла вернуться в неё. В частности, на 62-й минуте Манай расстрелял ворота с близкой дистанции, забив гол. К счастью для "волков", его не засчитали из-за осайда.

После этого Специя упустила ещё несколько хороших моментов, хотя и Рома имела шанс довести дело до разгрома в результате выхода Абхрама лицом к лицу. В компенсированное время Афена-Гьян забил третий гол, но вместо смены счёта на табло болельщики увидели вторую жёлтую для нападающего – тот подыграл себе рукой. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу подопечных Жозе Моринью со счетом 2:0.

Результаты повторной жеребьевки 1/8 ЛЧ – обновленные пары для украинцев, Роналду и Месси возвращаются в Испанию