Исторический гол Смоллинга в видеообзоре матча Рома – Специя – 2:0
08:55 - Читати українською
Рома спокойно обыграла Специю в рамках 17-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на Футбол 24.
"Волки" уже на 6 минуте вышли вперед: Верету навесил с углового, Абрахам скинул на Смоллинга, который и переправил мяч в ворота. Интересно, что это впервые, когда англичанин забил с передачи англичанина в поединке Серии А. После перерыва Рожер Ибаньес удвоил преимущество, замкнув подачу Верету и поставив точку во встрече.
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Таким образом Рома набрала 28 очков и осталась на 6 месте, а Специя с 12 пунктами остался на 17-й строчке.
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