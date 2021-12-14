Рома спокойно обыграла Специю в рамках 17-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на Футбол 24.

"Волки" уже на 6 минуте вышли вперед: Верету навесил с углового, Абрахам скинул на Смоллинга, который и переправил мяч в ворота. Интересно, что это впервые, когда англичанин забил с передачи англичанина в поединке Серии А. После перерыва Рожер Ибаньес удвоил преимущество, замкнув подачу Верету и поставив точку во встрече.

Рома уверенно победила Специю – Смоллинг забил исторический гол, Коваленко сыграл 53 минуты

Таким образом Рома набрала 28 очков и осталась на 6 месте, а Специя с 12 пунктами остался на 17-й строчке.