"Жеребьевка очень интересная. Видите, какая тенденция. Мы играли с Маккаби, где главный тренер – наш бывший сотрудник. Сейчас играем с Ромой, где тоже наш бывший сотрудник – Фонсека. Если такая тенденция сохранится, для нас будет хорошо. Думаю, у нашей команды будет дополнительная мотивация на эти матчи.

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Мне кажется, когда играем с сильными соперниками, мы больше сконцентрированы, мотивированы и показываем соответствующий результат. Будет сложно, интересно, интригующе. Особенно в Киеве, потому что будем играть с болельщиками. Думаю, очень много зрителей придет посмотреть на этот матч. Здесь будет и интрига, и много борьбы и спорта.

Да, я уже говорил с Ринатом Ахметовым. Обменялись мнениями. Реакция одна: это очень интересные матчи, будет большая интрига. Мне кажется, все будет вовлечено в футбол, все будут следить за этим противостоянием. Делать более детальный анализ, наверное, нужно уже позже. Тем более в футболе это неблагодарное дело, потому что все меняется за секунду. Могу сказать, что противостояние будет очень и очень интересным", – сказал Палкин в эфире Денисов Time.

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