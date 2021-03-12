Статистический ресурс InStat Index подвел итоги противостояния украинской и итальянской команд в в первом матче 1/8 финала второго по силе еврокубка.

Самым полезным игроком "оранжево-черных" в поединке против итальянской команды по оценкам InStat стал защитник горняков Додо, сообщает издание Zbirna.com.

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Рейтинг эффективности его игры составил 301 балл. В активе бразильца за 90 минут было 69 ТТД с браком 12%, шесть выигранных единоборств, четыре отбора, пять перехватов, семь подборов и одна острая передача.

В тройку лучших игроков Шахтера также вошли Николай Матвиенко (299) и Алан Патрик (287), а самый высокий балл получил нападающий "волков" Стефан Эль-Шаарави (365).

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Шахтер на выезде был разгромлен Ромой со счетом 0:3. Ответный матч состоится уже через неделю, 18 марта.

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