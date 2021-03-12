Статистичний ресурс InStat Index підбив підсумки протистояння української та італійської команд у у першому матчі 1/8 фіналу другого за силою євротурніру.

Найкориснішим гравцем "помаранчево-чорних" у поєдинку проти італійської команди за оцінками InStat став захисник гірників Додо, повідомляє видання Zbirna.com.

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Рейтинг ефективності його гри склав 301 бал. В активі бразильця за 90 хвилин було 69 ТТД з браком 12%, шість виграних єдиноборств, чотири відбори, п'ять перехоплень, сім підбирань і одна гостра передача.

До трійки найкращих гравців Шахтаря також увійшли Микола Матвієнко (299) і Алан Патрік (287), а найвищий бал отримав нападник "вовків" Стефан Ель-Шаараві (365).

Нагадаємо у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар на виїзді був розгромлений Ромою з рахунком 0:3. Матч-відповідь відбудеться вже за тиждень, 18 березня.

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