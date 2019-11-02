Рома – Наполи – 2:1 – видео голов и обзор матча

Рома под руководством Фонсеки минимально переиграла Наполи в матче 11-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Рома – Наполи.

Рома повела в счете в первом тайме, Николо Дзаньоло отличился роскошным голом в девятку. Спустя 3 минуты римляне могли удвоить преимущество, однако пенальти от Коларова отразил Мерет. Во втором тайме Верету все же сумел реализовать 11-метровый. Неаполитанцы ответили лишь голом Милика в конце матча.

Рома в матче с двумя пенальти одолела Наполи и поднялась на третье место: 11-й тур Серии А, суббота

Таким образом Рома набрала 22 очка и поднялась на третье место, Наполи с 18 пунктами остался на 7 строчке.