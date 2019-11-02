toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ - ШАХТЕР ЛЕВАНТЕ - БАРСЕЛОНА ВЕСТ ХЭМ - НЬЮКАСЛ

Рома – Наполи – 2:1 – видео голов и обзор матча

19:16 44 Читати українською
Рома – Наполи – 2:1 – видео голов и обзор матча
Рома – Наполи – 2:1 – видео голов и обзор матча / фото ФК Рома

Рома под руководством Фонсеки минимально переиграла Наполи в матче 11-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Рома – Наполи.

19’ Николо Дзаньоло
55’ Жордан Верету
90+6’ Мерт Цетин
 
Аркадиуш Милик 72’
19’ Николо Дзаньоло
55’ Жордан Верету
72’ Аркадиуш Милик
90+6’ Мерт Цетин

Рома повела в счете в первом тайме, Николо Дзаньоло отличился роскошным голом в девятку. Спустя 3 минуты римляне могли удвоить преимущество, однако пенальти от Коларова отразил Мерет. Во втором тайме Верету все же сумел реализовать 11-метровый. Неаполитанцы ответили лишь голом Милика в конце матча.

Рома в матче с двумя пенальти одолела Наполи и поднялась на третье место: 11-й тур Серии А, суббота

Таким образом Рома набрала 22 очка и поднялась на третье место, Наполи с 18 пунктами остался на 7 строчке.

blog_ava
Ньюкасл обыграл Вест Хэм в ярком выездном матче АПЛ – Ярмоленко стал худшим и получил наказание
19:00
797
Теги
Видеоновости Рома Рома Италия Рома - Наполи Наполи Наполи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
39
мин
Торино
21:45
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук