Рома – Наполі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Рома під керівництвом Фонсеки мінімально переграла Наполі в матчі 11-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Рома – Наполі.

Рома повела в рахунку в першому таймі, Ніколо Дзаньйоло відзначився розкішним голом у дев'ятку. За 3 хвилини римляни могли подвоїти перевагу, однак пенальті від Коларова відбив Мерет. В другому таймі Верету все ж зумів реалізувати 11-метровий. Неаполітанці відповіли лише голом Міліка наприкінці матчу.

Рома у матчі з двома пенальті здолала Наполі і піднялась на третю сходинку: 11-й тур Серії А, субота

Таким чином Рома набрала 22 очки та піднялась на третє місце, Наполі з 18 пунктами лишився на 7 сходинці.