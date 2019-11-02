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Рома – Наполі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

19:16 181 Читать на русском
Рома – Наполі – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Рома – Наполі – 2:1 – відео голів та огляд матчу / фото ФК Рома

Рома під керівництвом Фонсеки мінімально переграла Наполі в матчі 11-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Рома – Наполі.

19’ Ніколо Дзаньйоло
55’ Жордан Верету
90+6’ Мерт Цетін
 
Аркадіуш Мілік 72’
19’ Ніколо Дзаньйоло
55’ Жордан Верету
72’ Аркадіуш Мілік
90+6’ Мерт Цетін

Рома повела в рахунку в першому таймі, Ніколо Дзаньйоло відзначився розкішним голом у дев'ятку. За 3 хвилини римляни могли подвоїти перевагу, однак пенальті від Коларова відбив Мерет. В другому таймі Верету все ж зумів реалізувати 11-метровий. Неаполітанці відповіли лише голом Міліка наприкінці матчу.

Рома у матчі з двома пенальті здолала Наполі і піднялась на третю сходинку: 11-й тур Серії А, субота

Таким чином Рома набрала 22 очки та піднялась на третє місце, Наполі з 18 пунктами лишився на 7 сходинці.

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Рома Рома Італія Відеоновини Рома - Наполі Наполі Наполі
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