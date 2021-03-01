Мілан обіграв Рому на виїзді у 24-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Мілан почав атакувати ворота римлян з перших хвилин – Пау Лопес кілька разів рятував від пропущеного гола. Все ж "россонері" забили. Це Кессьє реалізував пенальті, який заробив Калабрія.

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По перерві Верету вдався красивий потужний удар під дальну стійку і Рома зрівняла. Через кілька хвилин Ребіч забив переможний м'яч: хорват отримав пас із глибини, розвернувся перед захисником та сильно пробив.

Мілан після 24-х зіграних турів дихає у спину Інтеру, який лідирує. Між міланськими грандами різниця у 4 залікові бали. Рома ж розташувалась на 5 сходинці турнірної таблиці Серії А.